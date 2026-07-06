Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Waldbrand in der Wahner Heide - rund 200 Einsatzkräfte vor Ort

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Rösrath (ots)

Gegen 17:00 Uhr wurde der Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises eine unklare Rauchentwicklung aus dem Bereich der Wahner Heide im Stadtteil Brandt der Stadt Rösrath gemeldet. Aufgrund der Meldung entsandte die Leitstelle den Löschzug Rösrath zur Einsatzstelle.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte ein Vegetationsbrand in einem Waldgebiet lokalisiert werden. Da in dem betroffenen Bereich der Verdacht auf Munition nicht ausgeschlossen werden kann, entschied die Einsatzleitung der Feuerwehr Rösrath, das Gebiet aus Gründen des Eigenschutzes nicht durch Einsatzkräfte betreten zu lassen. Die betroffene Fläche beträgt aktuell rund 500 Quadratmeter.

Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurde ein Hubschrauber der Polizei NRW mit einem sogenannten "Bambi Bucket" eingesetzt. Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit kann der Flugbetrieb derzeit jedoch nicht fortgeführt werden.

Aus dem gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis wurden Einsatzkräfte zur Unterstützung alarmiert. Aktuell befinden sich rund 200 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Feuerwehr arbeitet derzeit mit einer sogenannten Regnerkette. Dabei wird das Feuer von sicheren Waldwegen aus eingekreist und eine weitere Ausbreitung verhindert.

Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht derzeit nicht. Im Nahbereich gehaltene Tiere werden durch ihre Besitzer gesichert.

Die Bundeswehr ist mit einem Verbindungsbeamten vor Ort, um die Möglichkeiten einer geschützten Räumung des betroffenen Gebietes zu prüfen.

Der Flugbetrieb des Köln/Bonner Flughafens ist nach aktuellem Stand nicht betroffen.

Die Feuerwehr Rösrath wird weiter berichten.

Hinweis für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Eine Pressesammelstelle wurde an der Diakonie Michaelshoven, Pestalozziweg 70, 51503 Rösrath, eingerichtet. Dort bestehen Möglichkeiten für O-Töne. Bildaufnahmen direkt an der Einsatzstelle sind derzeit nicht möglich.

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