Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Rottweiler und Mischlingshund wohlauf an Hundehalter übergeben

A71 Höhe Heldrungen (ots)

Am Donnerstagmorgen meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 07:00 Uhr auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zwei freilaufende Hunde zwischen den Anschlussstellen Heldrungen und Kölleda vor dem Tunnel Schmücke. Die Hunde liefen im einspurigen Baustellenbereich auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt. Der Mitteiler hatte daraufhin kurz angehalten und die beiden Hunde (ein schwarzer Rottweiler und ein kleiner brauner Mischlingshund) an Gurten gesichert und ist mit ihnen an das nächste Regenrückhaltebecken gefahren.

Der Hundehalter wurde über den Tierschutzverein Gehofen informiert und hatte die beiden Hunde beim Mitteiler abholen können.

Beide Hunde sind wohlauf und es kam zu keinem Verkehrsunfall.

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