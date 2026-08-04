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API-TH: Dein Freund und Helfer - auch für Tiere

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A4 Höhe Gotha (ots)

Am Dienstag, den 04.08.2026, wurde in den frühen Morgenstunden gegen 05:25 Uhr ein herrenloser Hund mit schwarz-weißem Fell auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main kurz vor der Anschlussstelle Gotha gesichtet und gemeldet. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizeistation-West wurde entsandt, um die A4 in diesem Bereich zu prüfen. Die eingesetzten Kollegen konnten den Hund tatsächlich, zum Glück wohlauf, circa ein Kilometer vor der Anschlussstelle Gotha-Boxberg sichten und im Streifenwagen unterbringen. Nachdem zunächst, leider vergeblich, der Parkplatz der Tank- und Rastanlage Hörselgau nach einem vermeintlichen Hundehalter abgesucht wurde, wurde der Hund letztlich der freiwilligen Feuerwehr Waltershausen übergeben. Diese verbrachte den Hund in ein nahegelegenes Tierheim.

Dank der vielen Mitteilungen, konnte der Hund rechtzeitig gerettet werden, ohne dass es zu einem Verkehrsunfall kam.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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  • 03.08.2026 – 18:51

    API-TH: Ungebremst in die Anschlussstelle

    A4 Höhe Erfurt (ots) - Am Montagmorgen, den 03.08.2026, kam es gegen 07:55 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main an der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw Dacia befuhr die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. An der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach durchbrach er das Abfahrtsdreieck der Anschlussstelle, hob ab und kam auf der gegenüberliegenden Seite ...

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