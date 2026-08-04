API-TH: Dein Freund und Helfer - auch für Tiere

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A4 Höhe Gotha (ots)

Am Dienstag, den 04.08.2026, wurde in den frühen Morgenstunden gegen 05:25 Uhr ein herrenloser Hund mit schwarz-weißem Fell auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main kurz vor der Anschlussstelle Gotha gesichtet und gemeldet. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizeistation-West wurde entsandt, um die A4 in diesem Bereich zu prüfen. Die eingesetzten Kollegen konnten den Hund tatsächlich, zum Glück wohlauf, circa ein Kilometer vor der Anschlussstelle Gotha-Boxberg sichten und im Streifenwagen unterbringen. Nachdem zunächst, leider vergeblich, der Parkplatz der Tank- und Rastanlage Hörselgau nach einem vermeintlichen Hundehalter abgesucht wurde, wurde der Hund letztlich der freiwilligen Feuerwehr Waltershausen übergeben. Diese verbrachte den Hund in ein nahegelegenes Tierheim.

Dank der vielen Mitteilungen, konnte der Hund rechtzeitig gerettet werden, ohne dass es zu einem Verkehrsunfall kam.

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