API-TH: KORREKTUR zu: Reifenplatzer führt zu schwerem Verkehrsunfall mit Überschlag - Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt

A4 Höhe Nohra (ots) - Am Montag, den 03.08.2026, kam es gegen 08:50 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden auf der Tank- und Rastanlage Eichelborn Süd zu einem Gefahrguteinsatz. An einem geparkten Lkw trat flüssiges Gefahrgut tropfend aus. Bei dem Gefahrgut handelte es sich um Butylmethacrylat. Dabei handelt es sich um eine klare, farblose chemische Verbindung aus ...

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