API-TH: KORREKTUR zu: Reifenplatzer führt zu schwerem Verkehrsunfall mit Überschlag - Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt
A4 Höhe Eisenach (ots)
Im ersten Satz ist ein Fehler unterlaufen. Korrekt lautet es:
Samstagnacht, den 01.08.2026, ....
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