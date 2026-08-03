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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: KORREKTUR zu: Reifenplatzer führt zu schwerem Verkehrsunfall mit Überschlag - Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt

A4 Höhe Eisenach (ots)

Im ersten Satz ist ein Fehler unterlaufen. Korrekt lautet es:

Samstagnacht, den 01.08.2026, ....

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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  • 03.08.2026 – 18:51

    API-TH: Ungebremst in die Anschlussstelle

    A4 Höhe Erfurt (ots) - Am Montagmorgen, den 03.08.2026, kam es gegen 07:55 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main an der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw Dacia befuhr die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. An der Anschlussstelle Erfurt-Vieselbach durchbrach er das Abfahrtsdreieck der Anschlussstelle, hob ab und kam auf der gegenüberliegenden Seite ...

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  • 03.08.2026 – 18:47

    API-TH: Gefahrguteinsatz auf der Tank- und Rastanlage Eichelborn Süd

    A4 Höhe Nohra (ots) - Am Montag, den 03.08.2026, kam es gegen 08:50 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden auf der Tank- und Rastanlage Eichelborn Süd zu einem Gefahrguteinsatz. An einem geparkten Lkw trat flüssiges Gefahrgut tropfend aus. Bei dem Gefahrgut handelte es sich um Butylmethacrylat. Dabei handelt es sich um eine klare, farblose chemische Verbindung aus ...

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