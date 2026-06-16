Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (173/2026) Verkehrsunfallflucht in Rittmarshausen - Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Gleichen-Rittmarshausen, Gartestraße

Zwischen Sonntag, 14. Juni 2026, 14.00 Uhr, und Montag, 15. Juni 2026, 11.00 Uhr

GLEICHEN (ab) - Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Gartestraße in Rittmarshausen (Landkreis Göttingen) sucht die Polizei Friedland nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort zwischen Sonntagmittag und Montagvormittag ein auf einem Privatgrundstück abgestellter Opel Corsa beschädigt. An dem Fahrzeug entstanden an der linken Seite der Heckstoßstange Schleifspuren. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Da die Gartestraße in Rittmarshausen endet, ist nach derzeitiger Einschätzung nicht ausgeschlossen, dass der Schaden beim Wenden oder Rangieren eines Fahrzeugs entstanden sein könnte.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Friedland unter Telefon (05504) 949820 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell