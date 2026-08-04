Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Notarztwagen bei Einsatzfahrt verunglückt

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A4 Höhe Jena (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 04.08.2026, kam es gegen 01:30 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main an der Anschlussstelle Jena-Zentrum zu einem Verkehrsunfall. Der Rettungsassistent und Fahrer befuhr mit dem Notarztwagen wegen einer Einsatzfahrt die A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Am Fahrbahnteiler Jena-Zentrum / Stadtroda kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit mehreren Feldern der Schutzleitplanke. Der Rettungsassistent war der einzige Insasse des Notarztwagens und wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von circa 25.000 EUR.

Die Abfahrtsspur Richtung Stadtroda wurde wegen Bergungsmaßnahmen für circa 2,5 Stunden gesperrt.

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