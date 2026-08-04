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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warnung vor betrügerischen Schreiben

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Ein Mann erhielt im Juni einen Brief, welcher seine Hausbank als 
Absender erkennen ließ. Er wurde mit dem Schreiben aufgefordert, 
seine Daten über das Scannen eines QR-Codes zu aktualisieren. Die 
gesetzte Frist zur Aktualisierung war sehr kurz und forderte den Mann
damit zum schnellen Handeln auf, um den Zugriff auf sein Konto nicht 
zu verlieren.
Da das Schreiben täuschend echt aussah, scannte er den QR-Code und 
gab seine Daten ein, wodurch die Betrüger Zugriff auf sein Konto 
erlangten. Sie änderten fortfolgend ohne das Wissen des Geschädigten 
seine Bestandsdaten und legten eine neue Karte an.
Zum Glück bemerkte der Mann über ein in seinem Online-Postfach 
eingegangenes Schreiben, dass die Änderungen vorgenommen worden 
waren. Er wandte sich an seine Bank und ließ sein Konto sperren, 
sodass zum Glück kein Schaden entstand.

Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich durch 
kurze Fristen nicht unter Druck setzen. Wenn Sie ein Schreiben oder 
eine E-Mail Ihrer Bank zur Aktualisierung Ihrer Daten erhalten, 
prüfen Sie sorgfältig, ob die Schriftstücke wirklich von Ihrer Bank 
stammen. Rufen Sie Ihren Bankberater unter der Ihnen bekannten Nummer
an oder loggen Sie sich - ohne den QR-Code zu nutzen! - in Ihr 
Onlinebanking ein, um Ihre Daten zu prüfen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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