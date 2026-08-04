Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Warnung vor betrügerischen Schreiben

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Ein Mann erhielt im Juni einen Brief, welcher seine Hausbank als Absender erkennen ließ. Er wurde mit dem Schreiben aufgefordert, seine Daten über das Scannen eines QR-Codes zu aktualisieren. Die gesetzte Frist zur Aktualisierung war sehr kurz und forderte den Mann damit zum schnellen Handeln auf, um den Zugriff auf sein Konto nicht zu verlieren. Da das Schreiben täuschend echt aussah, scannte er den QR-Code und gab seine Daten ein, wodurch die Betrüger Zugriff auf sein Konto erlangten. Sie änderten fortfolgend ohne das Wissen des Geschädigten seine Bestandsdaten und legten eine neue Karte an. Zum Glück bemerkte der Mann über ein in seinem Online-Postfach eingegangenes Schreiben, dass die Änderungen vorgenommen worden waren. Er wandte sich an seine Bank und ließ sein Konto sperren, sodass zum Glück kein Schaden entstand. Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch und lassen Sie sich durch kurze Fristen nicht unter Druck setzen. Wenn Sie ein Schreiben oder eine E-Mail Ihrer Bank zur Aktualisierung Ihrer Daten erhalten, prüfen Sie sorgfältig, ob die Schriftstücke wirklich von Ihrer Bank stammen. Rufen Sie Ihren Bankberater unter der Ihnen bekannten Nummer an oder loggen Sie sich - ohne den QR-Code zu nutzen! - in Ihr Onlinebanking ein, um Ihre Daten zu prüfen.

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