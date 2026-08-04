Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Achtung: Betrüger am Telefon

Floh-Seligenthal (ots)

Unbekannte Betrüger riefen im Laufe des Montags mindestens sechs Senioren im Bereich Floh-Seligenthal an. Die Täter gaben sich als Beamte der Kriminalpolizei aus und versuchten mit der Masche, dass in der Nachbarschaft der Angerufenen eine Diebesbande festgenommen worden sei, an Informationen zu gelangen. Sie teilten mit, dass in einem in diesem Zusammenhang gefundenen Notizbuch die Namen der Senioren festgestellt worden seien. Anschließend fragten die Betrüger nach Bargeld, Gold und Sachen von Wert, welche(s) die Personen im Alter zwischen 71 und 86 Jahren bei sich zu Hause aufbewahren würden. Zum Glück erkannten die Angerufenen den Betrug, sodass nach derzeitigen Erkenntnissen kein Schaden entstanden ist. Das Besondere an den Anrufen war, dass die Täter augenscheinlich mit einer Telefonnummer anriefen, die der Nummer der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen ähnlich ist! Seien Sie misstrauisch! Legen Sie auf, wenn unbekannte Personen Sie am Telefon zu Ihren finanziellen Mitteln und Wertgegenständen fragen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen - die echte Polizei fragt nicht nach Ihren Wertsachen und übernimmt diese auch nicht zur Verwahrung! Melden Sie den Vorfall der Polizei unter der Rufnummer 110.

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