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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Achtung: Betrüger am Telefon

Floh-Seligenthal (ots)

Unbekannte Betrüger riefen im Laufe des Montags mindestens sechs 
Senioren im Bereich Floh-Seligenthal an. Die Täter gaben sich als 
Beamte der Kriminalpolizei aus und versuchten mit der Masche, dass in
der Nachbarschaft der Angerufenen eine Diebesbande festgenommen 
worden sei, an Informationen zu gelangen. Sie teilten mit, dass in 
einem in diesem Zusammenhang gefundenen Notizbuch die Namen der 
Senioren festgestellt worden seien. Anschließend fragten die Betrüger
nach Bargeld, Gold und Sachen von Wert, welche(s) die Personen im 
Alter zwischen 71 und 86 Jahren bei sich zu Hause aufbewahren würden.
Zum Glück erkannten die Angerufenen den Betrug, sodass nach 
derzeitigen Erkenntnissen kein Schaden entstanden ist.
Das Besondere an den Anrufen war, dass die Täter augenscheinlich mit 
einer Telefonnummer anriefen, die der Nummer der Polizeiinspektion 
Schmalkalden-Meiningen ähnlich ist!
Seien Sie misstrauisch! Legen Sie auf, wenn unbekannte Personen Sie 
am Telefon zu Ihren finanziellen Mitteln und Wertgegenständen fragen.
Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen - die echte Polizei fragt 
nicht nach Ihren Wertsachen und übernimmt diese auch nicht zur 
Verwahrung! Melden Sie den Vorfall der Polizei unter der Rufnummer 
110.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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