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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kleinbrand

Barchfeld (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Montagnachmittag eine Grünfläche in der Straße "Am Eisberg" in Barchfeld. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte die Flammen. Es enstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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