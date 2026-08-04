LPI-SHL: Kleinbrand

Tiefenort (ots) - Ein 36-jähriger Autofahrer wollte Montagnachmittag aus einem Grundstück auf die Große Amtsgasse in Tiefenort auffahren. Dabei übersah er eine bereits dort fahrende vorfahrtsberechtigte 70-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 36-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. ...

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