LPI-SHL: Kleinbrand
Barchfeld (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Montagnachmittag eine Grünfläche in der Straße "Am Eisberg" in Barchfeld. Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte die Flammen. Es enstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.
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