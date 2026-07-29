Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Café-Einbrecher erbeuten Geld: Zeugen in Bad Wilhelmshöhe gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Café in der Wilhelmshöher Allee in Kassel, nahe der Kunoldstraße, eingebrochen und haben hierbei Bargeld erbeutet. Die Täter hatten ein Fenster auf der Straßenseite eingeschlagen und waren so in das Lokal eingestiegen. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen im Bereich der Theke. Mit einer schwarzen Geldtasche sowie einer Kassette samt Inhalt flüchteten die Einbrecher anschließend über das aufgebrochene Fenster wieder nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Die Tatzeit lässt sich anhand der Auswertung einer Kamera genau eingrenzen: Demnach handelte es sich um zwei dunkel gekleidete und maskierte Personen mit schmaler Statur, die um 2:10 Uhr in das Café einbrachen und es drei Minuten später wieder verließen.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der Nacht zum gestrigen Dienstag verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

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