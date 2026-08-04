LPI-SHL: Fahrradunfall
Meiningen (ots)
Ein 47-jähriger Radfahrer fuhr Montagmorgen auf der Henneberger Straße aus Richtung Sülzfeld kommend in Richtung Meiningen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Pedelec, stürzte und verletzte sich. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden.
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