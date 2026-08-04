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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Kaufhaus eingebrochen

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Personen drangen am Sonntag gegen 02:50 Uhr in ein Kaufhaus in der Oberen Braugasse in Hildburghausen ein. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, jedoch ein Sachschaden von ca. 200 Euro verursacht. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0194157/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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