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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 19.06.2026, um 16:53 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei eine Frau, die in Gelsenkirchen-Hassel mit ihrem Pkw immer wieder in den Gegenverkehr fuhr und dabei auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Die Frau setzte ihre Fahrt über mehrere innerstädtische Straßen bis nach Herten-Westerholt fort, wo sie schließlich auf einen Gehweg der Bahnhofstraße fuhr und dort an einem Mast verunfallte. Beim Eintreffen der Polizeibeamten saß die Fahrzeugführerin, eine 71-jährige Hertenerin, noch im Fahrzeug. Sie weigerte sich den Motor abzuschalten und machte Anstalten ihre Fahrt fortzusetzen. Im unmittelbaren Umfeld hielten sich diverse Unbeteiligte auf, die durch die Weiterfahrt der Frau gefährdet gewesen wären. Da das Fahrzeug verschlossen war und die eingesetzten Polizeibeamtinnen keinen Zugriff auf die Fahrzeugführerin hatten, mussten die Scheiben des Pkw eingeschlagen werden. Die Fahrzeugführerin konnte an der Weiterfahrt gehindert und aus dem Fahrzeug gezogen werden, schlug und kratzte dabei aber die Beamtinnen. Beide Polizeibeamtinnen wurden durch Glasscherben verletzt. Eine Beamtin erlitt zudem eine Gesichtsverletzung durch einen Schlag. Beide mussten in einem Krankenhaus behandelt werden und waren im Anschluss nicht mehr dienstfähig. Die Fahrzeugführerin stand nach bisherigem Stand der Ermittlungen nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln. Ihre mangelnde Fahrtüchtigkeit schien medizinische Ursachen zu haben. Sie wurde ebenfalls in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. Der Führerschein der Tatverdächtigen wurde sichergestellt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Marco Paesler
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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