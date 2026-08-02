Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch ins Freibad

Schleusingen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gewaltsam Zutritt zum Schleusinger Freibad. Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Freitags wurden Fenster zum Gebäude der Schwimmmeisterin aufgehebelt und aus dem Inneren insgesamt ca. 1800 Euro Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von fast 9000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch in der Nacht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0192346/2026 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

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