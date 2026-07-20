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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sammelkarten bei Einbruch gestohlen

Erfurt (ots)

Vergangene Woche hatten es Unbekannte auf einen Zeitungsstand im Erfurter Norden abgesehen. Im Tatzeitraum von Donnerstag (16.07.2026) bis Freitag (17.07.2026) öffneten die Diebe mit Gewalt eine Lagerbox in der Nordhäuser Straße. Anschließend stahlen sie aus dieser Sammelkarten im Wert von über 2.200 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa zehn Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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