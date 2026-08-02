Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogenfahrt

Meiningen (ots)

Am Freitagnachmittag kontollierten Beamte der PI Schmalkalden-Meiningen um 15:45 Uhr einen Pkw in Meiningen, Henneberger Straße. Die 21jährige Fahrzeugführerin wurde im Rahmen der Verkehrskontrolle auch auf berauschende Substanzen getestet. Der Drogenvortest ergab ein positives Ergenis, so dass das Auto stehen bleiben musste und sich eine Blutentnahme erforderlich machte. Ihr männlicher Begleiter konnte das Fahrzeug allerdings auch nicht nach Hause fahren, da er am Vortag beim Fahren unter Drogen erwischt wurde und auch schon keinen Führerschein mehr hatte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell