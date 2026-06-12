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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Gleich zwei Einbrüche in Transporter- Werkzeuge gestoheln

Schwelm (ots)

Gleich zu zwei Einbrüchen in Transporter der Marke Mercedes kam es zwischen dem 10. Juni 16:00 Uhr und dem 11. Juni 13:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen waren die beiden Transporter in der Berliner Straße geparkt. Unbekannte Täter brachen gewaltsam die Seitentür auf und entwendeten Werkzeuge. Es wurde unter anderem eine Bohrmaschine, eine Flex und eine Kabeltrommel gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wenn sie verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zur Tat geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02333916621 00.

Hinweis zu Individualnummern:

Individualnummern sind wichtig für den Fahndungserfolg! Individual- oder Seriennummern von hochwertigen Geräten sind bestenfalls in das Gerät eingraviert. Sollte das nicht der Fall sein, raten wir Ihnen es selbst individuell zu gravieren. Nur so kann es polizeilich ausgeschrieben und wieder zugeordnet werden. Es kommt ebenfalls vor, dass die eigenen Geräte im Internet wiedergefunden werden. Nur mit Hilfe der Individualnummer oder einer individuellen Kennung lassen sich die Gegenstände zweifelsfrei zuordnen!

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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