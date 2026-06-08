LPI-SHL: Einbruch ins Sportlerheim
Ritschenhausen (ots)
In der Zeit von Freitagabend, 22:45 Uhr, bis Sonntagvormittag drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Sportlerheim in der Neubrunner Straße in Ritschenhausen ein. Im Inneren entwendeten der/die Einbrecher Bargeld in Höhe von ca. 150 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0140582/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.
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