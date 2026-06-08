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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch ins Sportlerheim

Ritschenhausen (ots)

In der Zeit von Freitagabend, 22:45 Uhr, bis Sonntagvormittag drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Sportlerheim in der Neubrunner Straße in Ritschenhausen ein. Im Inneren entwendeten der/die Einbrecher Bargeld in Höhe von ca. 150 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0140582/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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