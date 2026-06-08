LPI-SHL: Pkw zerkratzt

Suhl (ots) - Bereits am Sonntag, dem 18.05.2026, kam es gegen 07:15 Uhr im Bereich der Aue in Suhl, nahe eines Kindergartens, zu einem Vorfall, bei dem eine 33-jährige Frau von einem Hund ins Bein gebissen wurde. Die Geschädigte war zu Fuß unterwegs, als sie im Vorbeigehen von dem angeleinten Hund verletzt wurde. Aufgrund der Bissverletzung musste sie sich anschließend in ärztliche Behandlung begeben. Die bislang ...

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