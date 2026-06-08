LPI-SHL: Pkw zerkratzt
Suhl (ots)
Unbekannte Täter zerkratzen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagvormittag mit einem unbekannten Gegenstand einen grauen VW Golf, welcher auf einem Parkplatz in der Otto-Bruchholz-Straße in Suhl geparkt war. Der Kratzer zieht sich über die Beifahrerseite des Fahrzeuges. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0140577/2026 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
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Anne-Kathrin Seifert
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