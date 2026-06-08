Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gartenhütte zerstört

Suhl (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es Sonntagabend in einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage "Am Himmelreich" in Suhl. Die Eigentümer im Alter von 78 und 84 Jahren stellten Qualm und Flammen fest und alarmierten die Feuerwehr. Bei dem Versuch den Brand selbstständig zu löschen, wurden beide Personen leicht verletzt. Sie kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. An der Gartenhütte entstand Totalschaden - der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl ermittelt zur Brandursache.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell