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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit dem Rad gestürzt

Adelhausen (ots)

Ein 68-Jähriger fuhr Sonntagabend mit seinem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Eishausen und Adelhausen. Beim Abbremsen verlor er auf Kies die Kontrolle, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme folgte. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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