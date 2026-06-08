LPI-SHL: Mit dem Rad gestürzt
Adelhausen (ots)
Ein 68-Jähriger fuhr Sonntagabend mit seinem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Eishausen und Adelhausen. Beim Abbremsen verlor er auf Kies die Kontrolle, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme folgte. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.
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