Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeieinsatz nach Bedrohung

Schmalkalden (ots)

Sonntagnachmittag befand sich ein Mann in seinem Garten in der Kasseler Straße in Schmalkalden. Aus bislang ungeklärter Ursache bedrohte er seinen 57-jährigen Nachbarn zunächst verbal und fortfolgend mit einer Waffe, woraufhin der Geschädigte ins Haus flüchtete und die Polizei rief. Die Polizei sperrte das Gebiet ab und leitete den Verkehr um. Der 52-jährige Täter wurde ermittelt - er befand sich im Haus und konnte durch Ansprechen zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert und daraufhin festgenommen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Polizisten die Waffe, mit der er seinen Nachbarn bedroht hatte. Dabei handelte es sich um eine Anscheinswaffe. Außerdem stellten die Polizeibeamten weitere Waffen, zum Teil Anscheinswaffen, und Munition sicher. Der 52-Jährige wurde in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Die Ermittlungen wegen der Bedrohung und des Verstoßes gegen des Waffengesetz dauern an.

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