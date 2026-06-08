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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizeieinsatz nach Bedrohung

Schmalkalden (ots)

Sonntagnachmittag befand sich ein Mann in seinem Garten in der 
Kasseler Straße in Schmalkalden. Aus bislang ungeklärter Ursache 
bedrohte er seinen 57-jährigen Nachbarn zunächst verbal und 
fortfolgend mit einer Waffe, woraufhin der Geschädigte ins Haus 
flüchtete und die Polizei rief. 
Die Polizei sperrte das Gebiet ab und leitete den Verkehr um. Der 
52-jährige Täter wurde ermittelt - er befand sich im Haus und konnte 
durch Ansprechen zum Verlassen des Gebäudes aufgefordert und 
daraufhin festgenommen werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Bei der Durchsuchung des Hauses fanden die Polizisten die Waffe, mit 
der er seinen Nachbarn bedroht hatte. Dabei handelte es sich um eine 
Anscheinswaffe. 
Außerdem stellten die Polizeibeamten weitere Waffen, zum Teil 
Anscheinswaffen, und Munition sicher. Der 52-Jährige wurde in ein 
Fachkrankenhaus eingewiesen. Die Ermittlungen wegen der Bedrohung und
des Verstoßes gegen des Waffengesetz dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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