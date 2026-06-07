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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Mopedunfall verletzt

Rappelsdorf (ots)

In Rappelsdorf übersah am Samstag gegen 17 Uhr ein 15-Jähriger Simson-Fahrer einen vorfahrtberechtigten Pkw und kolldierte mit diesem. Der Mopedfahrer und seine Mitfahrerin kamen aus Richtung Themar und übersahen an der Kreuzung zur Themarer Straße den von Schleusingen kommenden Pkw, welcher mit zwei Personen besetzt war. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Mopeds schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Mitfahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt. Die beiden Pkw-Insassen wurden ebenfalls nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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