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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Trusetal (ots)

Am 06.06.2026 gegen 11:00 Uhr befuhr eine 26 Jährige Motorradfahrerin die L1126 von Trusetal in Richtung Atzerode und kollidierte in einer rechts Kurve mit einer 37 Jährigen PKW-Fahrerin. Die Motorradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Frage der Unfallverursache ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 0361/5743-86100
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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