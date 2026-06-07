LPI-SHL: Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Fambach (ots) - Am 05.06.2026 gegen 07:15 Uhr kam es in der Ernst-Thälmann-Straße in Fambach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Moped. Nach ersten Erkenntnissen mißachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt der Moped-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Moped-Fahrerin wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden ...

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