LPI-SHL: Alkoholfahrt

Rappelsdorf (ots) - In Rappelsdorf übersah am Samstag gegen 17 Uhr ein 15-Jähriger Simson-Fahrer einen vorfahrtberechtigten Pkw und kolldierte mit diesem. Der Mopedfahrer und seine Mitfahrerin kamen aus Richtung Themar und übersahen an der Kreuzung zur Themarer Straße den von Schleusingen kommenden Pkw, welcher mit zwei Personen besetzt war. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Mopeds schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Mitfahrerin wurde zum Glück ...

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