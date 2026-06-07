LPI-SHL: Alkoholfahrt
Römhild (ots)
Am Samstagabend wurde ein 25-Jähriger Fahrzeugführer durch Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen in Römhild kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,74 Promille. Es wurde eine weitere Messung durchgeführt und dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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