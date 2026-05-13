Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Falscher Polizeibeamter scheitert mit Schockanruf - Polizei warnt vor Betrugsmasche

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Dienstagnachmittag telefonisch einen Senior aus Suhl zu betrügen. Der Anrufer meldete sich mit unterdrückter Rufnummer und gab sich als Polizeibeamter aus. In dem sogenannten Schockanruf behauptete er, eine Angehörige des Mannes habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht.

Der Senior erkannte jedoch die Betrugsmasche, hinterfragte die Angaben des Anrufers kritisch und beendete das Gespräch. Es entstand weder ein finanzieller Schaden noch wurden persönliche Daten preisgegeben.

Im Verlauf des Tages wurden der Polizei in Suhl zahlreiche weitere ähnlich gelagerte Anrufe aus dem Stadtgebiet bekannt.

Die Polizei gibt folgende Hinweise:

* Seien Sie bei Schockanrufen grundsätzlich misstrauisch. * Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertgegenstände am Telefon. * Geben Sie keine persönlichen Daten oder Informationen zu Vermögensverhältnissen preis. * Legen Sie im Zweifel auf und kontaktieren Sie Angehörige oder die örtliche Polizei selbst. * Sensibilisieren Sie insbesondere ältere Familienangehörige für diese Betrugsmasche.

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