Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Suhl (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Dienstag einen E-Scooter-Fahrer im Bereich Bocksberg in Suhl. Im Rahmen der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum bei dem Fahrer. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis.

Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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