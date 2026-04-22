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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall geflüchtet

Meiningen (ots)

Ein Autofahrer parkte Dienstagnachmittag seinen schwarzen Skoda auf einem Parkplatz in der Landsberger Straße in Meiningen. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer stieß beim Ausparken dagegen, stieg aus und wischte an der beschädigten Stelle entlang. Anschließend setzte er sich wieder in seinen Pkw und fuhr pflichtwidrig davon. Ein Zeuge teilte der Polizei das Kennzeichen des Verursachers mit. Am Skoda entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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