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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Teure Rüttelplatte entwendet

Geismar (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen begaben sich unbekannte Täter auf eine Baustelle auf der Landstraße zwischen Wiesenfeld und Geismar. Sie entwendeten dort eine neuwertige Rüttelplatte einer Firma im Wert von 10.000 Euro, welche mit der Schaufel des Baggers gesichert abgestellt worden war. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Rüttelplatte geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0096295/2026 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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