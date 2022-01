Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchte Sprengung

Haselbach (ots)

In der Nacht zu Sonntag zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr versuchten Unbekannte einen in der Gleimershäuser Straße in Haselbach aufgestellten Zigarettenautomaten zu sprengen. Durch die Detonation wurde der Automat beschädigt, allerdings konnten die Täter diesen nicht öffnen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03693 591-0 zu melden.

