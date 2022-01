Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garageneinbruch

Eisfeld (ots)

Im Zeitraum vom Dienstag den 18.01.2022 bis Samstag den 29.01.2022 versuchten unbekannte Täter in zwei Garagen eines Garagenkomplexes in der Eisfelder Bahnhofstraße einzubrechen. Bei dem Versuch entstand Sachschaden. Wer verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich mit der Polzeiinspektion Hildburghausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell