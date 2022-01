Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Personenschaden

Steinbach-Hallenberg (ots)

Im Schutzbereich des Inspektionsdienstes Suhl wurden insgesamt sechs Verkehrsunfälle angezeigt, bei welchen eine Person leicht verletzt wurde. In Steinbach-Hallenberg in der dortigen Hauptstraße missachtete am 28.01.2022 ein 58-jähriger Fahrer eines PKW Lada, welcher nach links abbiegen wollte, die Vorfahrt eines Pkw Suzuki nicht und stieß mit diesem zusammen. Hierbei wurde der 58-Jährige verletzt und in eine Klinik eingeliefert.

