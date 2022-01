Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Hildburghausen (ots)

Der 57 - jährige Fahrer eines Mercedes befuhr am 28.01.2022 die Marienstraße in Hildburghausen und wollte in die Coburger Straße einbiegen. Er hatte sich auf dem falschen Fahrstreifen eingeordnet und setzte in der Folge zurück um die Spur zu wechseln. Dabei übersah er einen Pkw Honda, der sich hinter ihm befand. Es kam zur Kollision, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

