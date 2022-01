Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellerbrand

Suhl (ots)

Mittwochmorgen erhielt die Polizei die Information über einen Kellerbrand in einem Wohnblock in der Würzburger Straße in Suhl. Es kam zu einer Rauchentwicklung im Flur. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand zügig löschen. Von einer Evakuierung des Wohnblocks wurde abgesehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Beamten der Kriminalpolizei Suhl konnten feststellen, dass abgestellter Unrat im Kellerbereich in Brand gesetzt wurde. Es wird wegen vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegengenommen werden.

