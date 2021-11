Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Völlig betrunken Unfall gebaut

Floh-Seligenthal (ots)

Montagmorgen befuhr eine 49-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug die Landstraße von Floh-Seligenthal in Richtung Schmalkalden. Im Bereich des Abzweiges nach Asbach kam ihr ein Auto auf ihrer Fahrbahn entgegen. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Nach dem Unfall flüchtete die Unfallverursacherin. Die 49-Jährige konnte sich jedoch das Kennzeichen merken und übergab die Daten an die eingesetzten Polizisten. Die trafen die Flüchtige auf dem Weg zu ihrer Wohnanschrift an und merkten schnell, dass Alkohol im Spiel war. Ein Test zeigte einen Wert von 3,67 Promille. Nachdem die Dame eine Blutprobe im Krankenhaus abgegeben hatte, nahmen die Beamten neben dem Führerschein auch noch den Autoschlüssel an sich, um weitere Fahrten zu unterbinden.

