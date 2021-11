Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radler und Auto stießen zusammen

Breitungen (ots)

Ein 33-jähriger Mann befuhr Montagnachmittag mit seinem E-Bike die Straße "Am Markt" in Breitungen. Hinter ihm fuhr eine 58-jährige Suzuki-Fahrerin und wollte den Radler überholen. Genau in diesem Moment setzte der Fahrradfahrer zum Abbiegen nach links an. Es kam wie es kommen musste und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radler stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

