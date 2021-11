Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Themar (ots)

Montagnachmittag machte sich ein unbekannter Einbrecher in einem Haus in der Straße "Grahügel" in Themar zu schaffen. Er verschaffte sich in der Zeit von 13:30 Uhr bis 23:30 Uhr Zutritt zum Gebäude und durchwühlte im Anschluss sämtliche Schränke. Mit zwei Taschenuhren im Gepäck flüchtete der Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell