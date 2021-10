Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Meiningen (ots)

Am Steingraben in Meiningen erfolgte Donnerstagmorgen ein Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte es in einer Küche in einer Wohnung in der 4. Etage. Die Wohnungsinhaberin wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

