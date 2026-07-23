Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mutmaßlich manipulierte Mopeds flüchten vor Verkehrskontrolle - Fahrer ermittelt

Oppurg (ots)

Am Mittwoch, dem 22.07.2026, gegen 23.45 Uhr, wollten Polizeibeamte in der Ernst-Thälmann-Straße in Oppurg zwei Mopeds einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Anstatt anzuhalten, beschleunigten beide Fahrer ihre Fahrzeuge und versuchten, sich der Kontrolle zu entziehen. Zeitweise folgtren die Beamten den Mopeds mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h. Beide Fahrer überquerten Kreuzungen mit hoher Geschwindigkeit. Aufgrund der Fahrweise hätte es insbesondere im innerörtlichen Bereich zu gefährlichen Situationen mit anderen Verkehrsteilnehmern oder Fußgängern kommen können.

Die eingesetzten Polizeibeamten verfolgten die Mopeds zwar weiter, passten ihre Fahrweise jedoch der Verkehrssituation an. Oberste Priorität war es, unbeteiligte Verkehrsteilnehmer und Fußgänger nicht zu gefährden. Deshalb wurde die Verfolgung mit der gebotenen Vorsicht geführt und kein unverhältnismäßiges Risiko eingegangen.

Kurze Zeit später trennten sich die beiden Fahrer und fuhren in unterschiedliche Richtungen. Einen der Fahrer konnten die Beamten wenig später auf einem Feld gemeinsam mit seinem abgestellten Moped feststellen.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass das Moped baulich verändert worden war und dadurch eine deutlich höhere Geschwindigkeit erreichen konnte als zulässig.

Auch der zweite Fahrer konnte im weiteren Verlauf ermittelt werden. Bei dessen Fahrzeug ergaben sich ebenfalls Hinweise auf eine unzulässige technische Veränderung.

Die beiden 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen durften die Fahrzeuge in diesem Zustand nicht im öffentlichen Straßenverkehr führen. Durch die mutmaßlichen Veränderungen war die Betriebserlaubnis erloschen. Zudem reichte die vorhandene Fahrerlaubnis der Klasse AM für die tatsächlich erreichbare Fahrzeugleistung nicht mehr aus.

Die Polizei leitete Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ein. Darüber hinaus wurden die Führerscheine der beiden Jugendlichen sichergestellt und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Moped eingezogen.

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