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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw und Motorrad kollidieren beim Abbiegen - Motorradfahrer schwer verletzt

Pößneck (ots)

Am Mittwoch, dem 22.07.2026, gegen 18.00 Uhr ereignete sich an der Einmündung Südweg/B281 (Saalfelder Straße) in Pößneck ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Ein Pkw wollte vom Südweg nach rechts auf die Saalfelder Straße abbiegen und kollidierte dabei mit einem Motorrad.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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