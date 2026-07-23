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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw geriet während der Fahrt in Brand

Uhlstädt-Kirchhasel (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Mittwoch, dem 22.07.2026, gegen 14.30 Uhr in Uhlstädt-Kirchhasel.

Ein Pkw befuhr die Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Kuhfraß und Partschefeld, als die Insassen während der Fahrt bemerkten, dass ihr Fahrzeug brennt. Sie konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, bevor es kurze Zeit später in Vollbrand stand. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Ein Übergreifen der Flammen auf die Umgebung konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der Pkw (Verbrennungsmotor) vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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