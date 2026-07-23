Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drei Frauen bei Ladendiebstahl erwischt - Mitarbeiterin beleidigt und getreten

Rudolstadt (ots)

Drei Frauen wurden am Mittwoch, dem 22.07.2026, gegen 17.45 Uhr nach einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Marktstraße in Rudolstadt gestellt.

Die Frauen versuchten, Waren in einem Rucksack sowie einem Kinderwagen zu verstecken und anschließend den Kassenbereich zu passieren, ohne diese zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und sprach die Frauen an.

Während des Wartens auf die verständigte Polizei beleidigten die drei Frauen die Mitarbeiterin. Zudem trat eine der Tatverdächtigen der Mitarbeiterin gegen das Bein.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Diebstahls, Beleidigung und Körperverletzung ein.

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