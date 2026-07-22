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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen PKW und Traktor

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 08.40 Uhr, befuhr der 20-jährige Fahrer eines PKW die Landstraße aus Richtung Spechtsbrunn kommend in Richtung Piesau. Dabei überholte er mehrere Lkw und übersah dabei, dem sich im Abbiegevorgang befindlichen, 20-jährigen Fahrer eines Traktors. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der Fahrer des PKW zog sich Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, diese mussten durch Abschleppdienste geborgen werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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