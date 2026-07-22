LPI-SLF: Verkehrsunfall zwischen PKW und Traktor

Bucha (Saale-Orla) (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 16.00 Uhr, kam es auf der Straße zwischen Bucha in Richtung Posen zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher unklarer Ursache stießen der 53-jährige Fahrer eines PKW und die 43-jährige Fahrerin eines PKW frontal zusammen. Die Frau sowie ihre 42-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Beide ...

mehr