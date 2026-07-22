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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Bucha (Saale-Orla) (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 16.00 Uhr, kam es auf der Straße zwischen Bucha in Richtung Posen zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher unklarer Ursache stießen der 53-jährige Fahrer eines PKW und die 43-jährige Fahrerin eines PKW frontal zusammen. Die Frau sowie ihre 42-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann zog sich ebenfalls Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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