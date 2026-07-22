Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzen Radfahrer
Lauscha (ots)
Am Dienstag, gegen 16.15 Uhr, befuhr der 43-Jährige mit seinem Fahrrad und Anhänger die Landstraße aus Richtung Neuhaus kommend in Richtung Lauscha. Aus bisher unklarer Ursache verlor er die Kontrolle über das Rad und prallte gegen eine Mauer. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
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