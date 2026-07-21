Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Nachtrag zu: Brand auf Recyclinghof an der B 85 - Löscharbeiten dauern an
vom 21.07.2026
Saalfeld (ots)
Seit 11:30 Uhr ist das Feuer gelöscht. Durch den Brand entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.
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