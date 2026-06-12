Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Brandmeldeanlage im Gemeinschaftskrankenhaus ausgelöst - Kein Schadensereignis

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Donnerstag um 9:53 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Gemeinschaftskrankenhaus alarmiert.

Die Einsatzkräfte waren besonders schnell vor Ort, da zum Alarmzeitpunkt im Gebäude bereits eine Brandverhütungsschau unter Beteiligung von drei Feuerwehrangehörigen stattfand. Parallel rückte der Löschzug von der Feuer- und Rettungswache aus.

Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass die Brandmeldeanlage versehentlich durch einen Wasserkocher ausgelöst worden war. Ein Brand oder sonstiges Schadensereignis lag nicht vor.

Nach Abschluss der Erkundungsmaßnahmen konnte der Einsatz ohne weitere Maßnahmen beendet werden

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