Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Unterstützung bei Großbrand in Wetter - Feuerwehr Herdecke am Feiertag stark gefordert - Feuerwehr Herdecke zweimal in Wetter im Einsatz.

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke war am gestrigen Feiertag Fronleichnam über viele Stunden hinweg stark gefordert. Bereits um 10:16 Uhr wurde die Feuerwehr zur überörtlichen Unterstützung nach Wetter (Ruhr) alarmiert. Dort war es zu einem Großbrand in einem Industriebetrieb gekommen.

Ein Löschzug (ELW, HLF, TLF) machte sich umgehend auf den Weg zur Einsatzstelle. Gleichzeitig wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet Herdecke an der Feuerwache sichergestellt - eine Entscheidung, die sich im weiteren Tagesverlauf auszahlen sollte. Ein Lagedienstführer koordinierte die Maßnahmen in der Einsatzzentrale.

Neben dem Einsatz in Wetter (Ruhr) mussten im Stadtgebiet mehrere kleinere Einsätze abgearbeitet werden. Hierzu gehörten unter anderem eine Ölspur sowie die Beseitigung eines umgestürzten Baumes sowie die Kontrolle eines Gerüstes im Herdecker Bach.

Um 12:30 Uhr erfolgte bereits die nächste Alarmierung zur Unterstützung nach Wetter. In Wetter-Grundschöttel, unweit der ersten Einsatzstelle, war eine Produktionshalle am Altenhofer Weg stark verraucht. Ein weiterer Löschzug der Feuerwehr Herdecke rückte daraufhin zur Einsatzstelle über die Autobahn 1 hin aus. Weitere Informationen zu diesem Einsatz sind den Veröffentlichungen der Feuerwehr Wetter zu entnehmen.

Währenddessen waren die Kräfte des ersten Löschzuges weiterhin bei dem Großbrand des Industriebetriebes am Ochsenkamp im Einsatz. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor und mussten anschließend vor Ort dekontaminiert werden. Der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Herdecke übernahm die Führung des Bereitstellungsraumes. Darüber hinaus unterstützte der Pressesprecher der Feuerwehr Herdecke die Einsatzleitung bei der Presse - und Öffentlichkeitsarbeit.

Erst gegen 18:00 Uhr konnte der Einsatz für die Herdecker Kräfte beendet werden. Danach standen noch Aufrüstungs- und Reinigungsarbeiten an, die sich heute fortsetzten.

Insgesamt waren 52 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr Herdecke den gesamten Feiertag über für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Herdecke und Wetter im Einsatz.

Besonders positiv zeigte sich erneut die hervorragende Zusammenarbeit der Feuerwehren über Stadtgrenzen hinweg. Die enge Vernetzung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte sowie die in den vergangenen Jahren entwickelten Einsatz- und Führungskonzepte haben sich bei dieser größeren Schadenslage erneut bewährt. "Wenn Hilfe gebraucht wird, endet Verantwortung nicht an Stadtgrenzen - die Feuerwehren im Ennepe-Ruhr-Kreis stehen zusammen."

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