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Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nichtzugelassenes Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt

Königsee (ots)

Am Sonntag wurde gegen 00:45 Uhr der 20-jährige Fahrzeugführer eines Pkw VW Polo im Königseer Ortsteil Unterhain einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Pkw nicht zugelassen ist und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht für diesen Pkw zugehörig sind. Der Fahrzeugführer war weiterhin nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und er führte das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst, die Weiterfahrt unterbunden und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

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