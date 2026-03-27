Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw mit auffälliger Fahrweise - möglicher Alkoholeinfluss

Saalfeld/Kaulsdorf (ots)

Am Donnerstag, dem 26.03.2026, gegen 21:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Autofahrer der Polizei einen Pkw, der vor ihm, auf der B 85 von Kaulsdorf nach Saalfeld, in auffälligen "Schlangenlinien" und teilweise mit sehr geringer Geschwindigkeit fuhr.

Die alarmierten Beamten konnten das beschriebene Fahrzeug kurze Zeit später an der Wohnadresse der Halterin bzw. des Halters feststellen. Aufgrund weiterer Hinweise überprüften sie die Fahrtüchtigkeit einer 42-jährigen Frau. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille.

Da der Verdacht bestand, dass die Frau unter Alkoholeinfluss gefahren war, wurden im Krankenhaus zwei Blutproben entnommen. Die Auswertung dieser Proben sowie die weiteren Ermittlungen sollen nun klären, ob die Frau tatsächlich alkoholisiert am Steuer saß.

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